Diploma in coronatijd: hartverwarmend zonder knuffels

Bewoners Kerkweg in Giethoorn: ‘Leg gebruik loswal aan banden’

30 juni Bewoners van de Kerkweg in Giethoorn willen dat de Raad van State ingrijpt in het gebruik van de loswal dat door de gemeente Steenwijkerland flink is verruimd. Vrachtwagens zouden de Kerkweg te vaak blokkeren waardoor er niemand meer langs kan. Via de loswal worden met pontons de campings en woningen bereikt aan het meer.