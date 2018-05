Discussie entreegeld in nationaal park

Bezoekers van de Biesbosch moeten binnenkort mogelijk entreegeld betalen. Hoe zit dat met de nationale parken in Oost-Nederland? Is een toegangsprijs een optie?

Veel parken zitten sinds enkele jaren krap bij kas, erkent Hendrik Oosterveld van het Samenwerkingsverband Nationale Parken. Het Rijk trok de handen van de parken af en het onderhoud in de natuurgebieden is duur. Voor de Biesbosch wordt daarom serieus gekeken naar een toegangsprijs. Oosterveld merkt dat die discussie met enige regelmaat oplaait. ,,In principe moet het uitgangspunt zijn dat de natuur voor iedereen vrij toegankelijk is. Maar als bezoekers allerlei extra’s krijgen, speciale vaarroutes bijvoorbeeld, dan kan ik me voorstellen dat daar een bijdrage voor wordt gevraagd.”

Park de Hoge Veluwe, dat in particulier bezit is, vraagt al entreegeld. Hoe zit het met de andere nationale parken in deze regio? Betalen een optie? ,,Nee”, zegt bestuurslid Hans van de Beek van de Stichting Weerribben-Wieden resoluut. ,,De natuur is van iedereen.” De stichting is onlangs in het leven geroepen, onder meer om naar de financiële situatie van het park te kijken.

Duur

Onderhoud in Weerribben-Wieden is namelijk duur. ,,Dit is, net als de Biesbosch, een waterrijk gebied. Dat betekent dat je al het onderhoud met een boot moet doen, dat kost geld. Soms honderden euro's per meter. En er is ook vaker onderhoud nodig. Sla je op de Hoge Veluwe een houten paal in de grond, dan blijft die jarenlang probleemloos staan. Hier gaat het na een paar jaar wel rotten door al het vocht.”

Hoe krijgt het park dan geld binnen? ,,Via sponsoring en subsidies, voornamelijk. En we proberen samen te werken met bijvoorbeeld mountainbikeclubs, die door het terrein fietsen. Die kunnen dan zelf het onderhoud doen”, stelt Van de Beek.

Stickervergunning

Harro Meijer, secretaris van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, keek ook naar de clubs die gebruik maken van het natuurgebied. ,,We hebben een paar jaar geleden onderzocht of er draagvlak was om een stickervergunning voor moutainbikers in te voeren. Dan betaal je vijf euro en dat geld gaat dan naar het onderhoud van de routes. Maar daar was niet genoeg draagvlak voor.''