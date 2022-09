Dit al jaren gesloten museum in Steenwijk gaat een dagje open: ‘Nostalgische herkenning’

Het viel op dat er eind augustus aan het pand, dat inmiddels een half decennium gesloten is, werd geklust. Dat ging om regulier onderhoud, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, aldus een woordvoerder. Het schilderwerk aan de (voor)gevel aan het pand in de Onnastraat is naar verwachting dinsdag of woensdag klaar.

Dat is mooi op tijd, want de woordvoerder laat weten dat het museum aanstaand weekeinde voor een dag opengaat. Zaterdag 10 september is het immers Open Monumentendag. De gemeente hoopt op een ‘nostalgische herkenning’ voor mensen die opgegroeid zijn in Steenwijk, of een verrassing ‘door de handgemaakte miniaturen’ voor nieuwkomers of gasten.

Maximaal tien bezoekers mogen tegelijk naar binnen, schrijft de gemeente. Bij een rij raadt de gemeente aan te kijken bij de buren van het Stadsmuseum en de Historische Vereniging, of bij Kopje Cultuur op de Markt. In Steenwijkerland zijn in totaal vijftig monumenten geopend.

Musea in Steenwijk

Sinds 2017 is het Kermis- en Circusmuseum gesloten, volgens de website nog altijd ‘tot nader order’. Eind 2021 besprak de gemeenteraad de musea in stad. Er was brede overeenstemming dat de musea in Steenwijk opgeknapt moeten worden en dat een museum aan de Markt een goed plan is.

In het plan zouden de de panden van het Stadsmuseum, Kermis- en Circusmuseum en de historische vereniging aan de Markt worden samengevoegd tot een museum dat zich gaat richten op erfgoed. Het Hildo Krop Museum krijgt een plaats in de Spijkervetstallen.

De discussie spitste zich toe op de vraag of de kosten het wel waard waren. Het is de bedoeling dat het college van burgemeester en wethouders dit jaar met een definitief plan komt, waarover de gemeenteraad dan stemt.

Volledig scherm Een voorbeeld van wat er te zien is in het museum. © archief/Pedro Sluiter