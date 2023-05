Dit betaal je in de gemeente Steenwijkerland voor een paspoort

Organist Ronald Knol viert jubileum in de Grote of Sint-Clemens­kerk in Steenwijk

De Grote of Sint-Clemenskerk is op 3 juni het decor voor een bijzonder concert. Organist Ronald Knol viert in de Steenwijkse kerk namelijk zijn 40-jarige jubileum als kerkorganist. De jubilaris wordt in Steenwijk bijgestaan door verschillende gasten.