Dit dorp heeft verrassende ‘oplossing’ voor zwerfafval: ‘Kunnen die bak vanuit onze woonkamer zien’

met video Huis van Anna-Eva in Steenwijk kleurt groen door reusachti­ge muurschil­de­ring aan de overkant: ‘Word er misselijk van’

Anna-Eva en Lennard schrokken zich wezenloos toen voor hun huis in Steenwijk een reusachtige muurschildering van ruim 5 bij 10 meter verscheen. Een eerbetoon aan kunstenaar Hildo Krop, maar de gifgroene kleur geeft zo’n gloed dat hun hele huis in de schijnwerpers staat. ,,Het is net een aquarium.”

24 juni