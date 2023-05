Dit is hoe de eerste teams uit Steenwijkerland dit weekeinde speelden

MET VIDEO Hoe hét middelpunt van Oldemarkt in korte tijd totale metamorfo­se ondergaat: ‘Zijn nog niet klaar’

Dat een plein in twee maanden tijd totaal kan veranderen bewijzen ze in Oldemarkt. Van een ‘doodse vlakte’ met eigenlijk alleen maar straatstenen transformeerde ‘hun’ Marktplein naar een plek waar ze weer trots op kunnen zijn. En dan komt er bij de officiële heropening ook nog goed nieuws over ‘het enige minpuntje’ op het plein. ,,We zijn nog niet klaar.”