Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Steenwijkerland

LEZERSREACTIES Lezers over entreegeld voor de Bevrij­dings­fes­ti­vals: ‘Die geldver­slin­den­de flauwekul heeft niets te maken met vrijheid’

Het Bevrijdingsfestival in Zwolle viel vrijdag gedeeltelijk in het water door het slechte weer. Daardoor viel de omzet tegen. De gratis festivals konden de financiering al niet of nauwelijks rondkrijgen. Moet er voortaan maar entreegeld worden gevraagd? De lezers zijn verdeeld. ‘Waarom moet het zo groots allemaal?’