Dit jaar geen voorstellingen van grote artiesten in openluchttheater bij zwembad Tolhekke in Basse

Doorbraak in cold case Vollenhove? Nieuw dna-onderzoek brute moord op echtpaar Vis

Komt er eindelijk een doorbraak in de veelbesproken moord op het echtpaar Jurrie en Marrie Vis uit Vollenhove in 2009? De politie laat oude sporen met nieuwe dna-technieken onderzoeken. Zoon Klaas Vis houdt hoop, maar is ook kritisch. ,,De kans dat ik een miljoen in de loterij win, is groter dan dat in de zaak van mijn ouders een oplossing komt.”