Dit wil Steenwijkerland doen met drie musea: 'We hebben goud in handen’

Rotary en Stichting Humane uit Zwolle doneren aggregaten voor ziekenhuis in Oekraïne

Het ziekenhuis in de Oekraïense stad Cherkasy is niet langer afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk voor de noodzakelijke zorg aan inwoners uit de wijde omtrek. Dankzij een sponsoractie van Rotary Noord-Nederland en Stichting Humane uit Zwolle beschikt het ziekenhuis over noodaggregaten.