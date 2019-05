Dode natuur komt tot leven in jarige Oude Aarde in Giethoorn

Frederik en Neeltje Visser versieren hun brug over de Dorpsgracht in Giethoorn donderdagochtend vroeg met ballonnen. Het echtpaar viert feest omdat De Oude Aarde een halve eeuw bestaat. Ze vertellen waarom jaarlijks duizenden bezoekers in hun winkel en museum gefascineerd raken door edelstenen, mineralen en fossielen.

Het is schemerig in het museum van De Oude Aarde. De bezoekers wanen zich in een grot, waarbij ze telkens bijzondere vondsten doen. Zo schitteren in de vitrine langs de wanden honderden mineralen en edelstenen. Achter in het museum zwemmen in een terrarium zelfs levende fossielen in de vorm van kaaimannen en schildpadden.

En in een ander hoekje ligt het grootste ei ter wereld, dat afkomstig is van een mammoetstruisvogel. De oprichter van De Oude Aarde, René Boissevain, nam het begin jaren 70 mee van zijn reis door Madagaskar. Verder vulde hij het museum met edelstenen uit zijn Australische collectie. Zijn opvolgers Leo en Anneke van der Zalm, die 15 jaar later De Oude Aarde overnamen, specialiseerden zich in stenen uit Marokko. Sinds 1999 voeren Frederik en Neeltje Visser de scepter over De Oude Aarde. Zij brachten uit Thailand stenen mee.

Tot leven

,,We zijn heel normaal gebleven’’, verklaart Frederik het niet aflatende succes van De Oude Aarde. ,,We hebben niet zoals veel andere winkels een esoterisch sfeertje gecreëerd met wierook en Boeddhabeelden. Ook leggen we niet alleen de nadruk op de geneeskracht van stenen’’, legt de geboren Fries uit.

De edelstenen in de winkel en het museum zijn ook niet ingedeeld in groepen met ontoegankelijke namen halogoniden, sulfaten en silicaten. ,,We hebben het zo opgezet dat de kleuren en vormen goed tot uiting komen. Hier komt de dode natuur weer tot leven.’’

Buitenland

Neeltje begrijpt wel waarom edelstenen zoveel aantrekkingskracht hebben op kinderen en volwassenen. ,,Die fascinatie komt voort uit de mooie kleuren van edelstenen en dat je er sieraden en werktuigen van kunt maken en na opwarming ertsen uit kunt halen.’’ Ter illustratie haalt Frederik er een mobieltje bij, waar volgens hem de helft van de stoffen van het periodieke systeem in zitten, waaronder lithium en goud.