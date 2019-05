doesnormaal!!! Overijsselse boeren komen massaal in actie tegen dierenactivisten

120 tractoren van boze boeren schreeuwen hun frustratie de wereld in: doe eens normaal! De boodschap aan het adres van dierenactivisten - die vorige week een varkensstal in Brabant bezetten - is duidelijk. Een tegengeluid vanuit Scheerwolde in Noordwest-Overijssel. Met de groeten van boeren uit Overijssel.

De tractoren die samen de kreet #doesnormaal!!! vormen in een weiland horen bij boeren die het meer dan zat zijn. Het is een ‘last minute’-actie op de zondagmiddag.

Doeslief

Van Boxtel naar #DOESLIEF is misschien een brug te ver. #DOESNORMAAL klinkt beter, vindt initiatiefneemster en melkveehoudster Eline Vedder uit Ruinerwold. En dat wil ze laten horen. ,,De aanleiding is Boxtel’’, legt de 39-jarige Vedder uit. ,,We hebben wel vaker te maken gehad met activisten, maar maandag is er echt een grens overschreden.’’ De actie werd in het leven geroepen om iedereen te laten zien dat boeren altijd open staan voor gesprek. ,,Ook als je van mening verschilt moet je op een normale manier met elkaar omgaan.’’

Vedder, ook CDA-Statenlid in Drenthe, besloot afgelopen vrijdag actie te ondernemen. En dat lukte: ruim 120 tractoren kwamen vanmiddag bij elkaar in Scheerwolde, om een signaal af te geven. Er kwamen zelfs meer boeren dan verwacht, waardoor er drie extra uitroeptekens toegevoegd konden worden.

Quote In wat voor maatschap­pij leven we? Daar vinden wij wat van en dat willen we laten horen Eline Vedder, initiatiefneemster

Polarisatie

Na de bezetting van de varkensstal in Boxtel afgelopen maandag werd dat het ook in de Kop van Overijssel het gesprek van de dag. Vedder: ,,We bespraken met elkaar wat hier nou was gebeurd. Hoe voelen we ons hierbij? Er zit veel frustratie bij iedereen, veel onmacht. Er speelt een gevoel van onveiligheid. Het raakt mensen, dat zie je. Die energie wilden we omzetten naar iets positiefs’’, legt Vedder uit.

In twee dagen tijd trommelde ze tientallen boeren op die zondagmiddag de tekst #DOESNORMAAL in het landschap in Scheerwolde vormen. Omdat er zelfs meer boeren op af kwamen dan ze dachten, konden er drie uitroeptekens worden toegevoegd. ,,Een geluid tegen verhuftering en tegen polarisatie. Dit is vooral een statement om normaal met elkaar om te blijven gaan. Ook als je een andere mening hebt.’’ De boeren waren vanmiddag allemaal gekleed in een shirt met de tekst ‘Need the Farmers’.

Positief

Danny Boersma uit Steenwijk trok ook met zijn trekker naar Scheerwolde. ,,Dit is een beetje een tegengeluid, hoe het ook kan. Gewoon normaal met elkaar praten’’, vertelt hij. ,,Het zou mooi wezen als iedereen elkaar voortaan gewoon met respect behandeld.’’ Daar is Miranda van der Haas, die een eigen melkveehouderij heeft in Scheerwolde, het roerend mee eens. Ook zij is geschrokken van de gebeurtenissen in Boxtel. ,,Wat er gebeurd is gaat alle proporties te buiten. Wat als het bij ons is? Ze begrijpen niet dat een stal ook je huis is. Werk en privé is niet gescheiden bij ons, dit is gewoon ons hele leven. Wat we nu doen vind ik een hele positieve actie, mooi om zo een signaal af te geven.’’

Quote Wat er gebeurd is gaat alle proporties te buiten. Wat als het bij ons is? Miranda van der Haas, melkveehoudster

Boxtel