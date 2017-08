Dominee: wel genezen, maar niet van scoliose

Op aandringen van zijn omgeving is de Steenwijker nu bij de huisarts geweest. Wat blijkt: de scoliose (verkrommming van de ruggengraat) zit er nog steeds, maar Ebbers blijft erbij dat hij is genezen. Van een knik in zijn rug. En daar is hij blij om. Wel biedt hij zijn excuses aan, aan een ieder die zich misleid voelt door zijn aanvankelijke woorden dat hij was genezen van scoliose.