Dorpen in Steenwijkerland op slot vanwege schaatsgekte

Havelter militairen springen in Litouwen bij -20 in wak

1 maart Het mag hier koud zijn, de Nederlandse militairen in Litouwen hebben dagelijks te maken met temperaturen van 20 graden onder nul. En dan duiken ze ook nog vrijwillig in een zelf gezaagd gat in het ijs. Het gaat om militairen van het 44 pantserinfanteriebataljon, dat gelegerd is in de Johannes Postkazerne in Havelte.