Dorpsagenda moet zorgen voor reuring in Wanneperveen

Ridder Van Ommen regelt schoon drinkwater in ont­wik­ke­lings­lan­den

27 oktober Zuiver drinkwater in ontwikkelingslanden. Dankzij de inzet van Casper van Ommen (65) uit Sint Jansklooster hebben meer dan 100.000 mensen wereldwijd schoon drinkwater. Gisteren is Van Ommen in Het Wapen van Utrecht in zijn woonplaats geridderd voor zijn niet aflatende inzet voor schoon drinkwater.