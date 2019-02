Dorpsgenoten dachten het al: vader en zoon uit Ossenzijl handelden in drugs

M. senior schuift de schuld voornamelijk af op zijn zoon, die flink drugs was gaan gebruiken als zelfmedicatie voor zijn ADHD en ook nogal agressief zou zijn in het ouderlijk huis waar hij woonde. Dorpsgenoten hadden al eens melding gemaakt bij de politie dat er vanuit die woning gedeald zou worden. Ze zagen bijvoorbeeld veel ‘volk aan de deur’, dat dan maar eventjes binnen bleef. ,,Dat is allemaal familie van elkaar, ze maken het ook wel erger dan het is", aldus de zoon, die zegt dat hij wel drugs ruilde of verkocht om zijn eigen gebruik te bekostigen.

Op 8 juni vorig jaar werd hij in zijn autootje in Zuidveen aangehouden, nadat de politie bij een controle drugs in de brommobiel had gevonden. Er volgde een huiszoeking, waarna ook vader werd opgepakt. In de woning werden aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen aangetroffen: bijna twee kilo amfetamine, 879 xtc-pillen en hasjiesj. Zelfs in een melkbus in de tuin zat een voorraadje drugs verstopt.

Incidenteel

M. senior schoof de schuld af op zijn zoon. ,,Ik reed incidenteel wel eens met hem mee”, gaf hij toe, ,,maar ik wist dan niet wat hij verkocht. Ik was de leiding een beetje kwijt en kon niet tegen hem op. Ik dacht: je doet maar.” Wicher M.: ,,Ze zeggen dat mijn vader meedeed, omdat ze jaloers waren op de goede band die we hebben.”

Op grond van onder meer verklaringen van afnemers, buurtonderzoek en napluizen van aangetroffen telefoons gaat de officier van justitie ervan uit dat de handel zo ongeveer een jaar geduurd moet hebben en de rol van vader wel groter geweest is dan die wil toegeven. En dat neemt de aanklager de vader extra kwalijk, omdat hij zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen tegenover zijn kwetsbare zoon. En hij is ook al eerder veroordeeld voor opiumdelicten.

Straffen

Tegen beiden werden voorwaardelijke gevangenisstraffen geëist: een half jaar voor vader en een jaar voor de zoon, naast de tijd die ze in voorarrest hebben gezeten, respectievelijk een half jaar en vier maanden. De vader woont inmiddels in Steenwijk, de zoon verblijft in een verslavingskliniek.