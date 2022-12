Drama op N-weg in Oosterwolde: twee doden (26 en 27) bij ongeluk

MET VIDEO Kerst in Steenwijk ruilt Dickens in voor steampunk: ‘Omzet winkels stimuleren’

Het is zaterdagmiddag vijf uur, de markt breekt op en de reguliere winkeltijden lopen af. In de binnenstad van Steenwijk verschijnen plotseling twee Jules Verne-achtige figuren, die op enorme wielen de winkelstraten verkennen. ,,Steampunk’’, wijst Rob van Meel van het Reformhuis in de Woldpromenade naar buiten. ,,Na de laatste editie voor corona zijn we afgestapt van het Dickens-thema.’’

11 december