Drie keer zo veel coronagevallen in Wanneperveen na recente uitbraak

Eindelijk is het zwembad in Blokzijl open: ‘Dit is ook in het belang van de veiligheid van kinderen’

17 juli Na maanden wachten is het zwembad in Blokzijl eindelijk geopend. En dat is erg belangrijk, stelt het bestuur, want het zwembad heeft een grote maatschappelijke rol. ,,Al is het alleen maar om te voorkomen dat kinderen van de sluis afspringen.”