Drie veeboeren bij Blokzijl moeten stoppen na uitspraak hoogste rechter

Byzantijn­se viering voor Oekraïense vluchtelin­gen in Rooms-Katholieke kerk in Steenwijk

Om de Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Steenwijkerland een hart onder de riem te steken is er op zondag 28 augustus een Byzantijnse viering in de Rooms-Katholieke Sint Clemenskerk in Steenwijk. Oekraïne viert ieder jaar op 24 augustus de Onafhankelijkheidsdag.

15 augustus