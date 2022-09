Drie veeboeren in Blokzijl moeten stoppen na uitspraak hoogste rechter

Kinderen knutselen tijdens Vakantie Bijbel Week in Steenwijk

Samen zingen, praten, toneel kijken en knutselen zijn activiteiten die volgende week plaatsvinden tijdens de Vakantie Bijbel Week in Steenwijk. Die is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is in de Grote Kerk.

17 augustus