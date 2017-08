Drijf-In Bluesfestival Giethoorn met jonge gasten en oude rotten

Jonge bluesgasten en oude rotten in het vak. Deze combinatie is dit weekend te zien en horen in Giethoorn, dat zich opmaakt voor het Drijf-In Bluesfestival. Editie 32 al weer.

,,Dit jaar spelen drie jonge tot zeer jonge bands mee. In dit festival straalt op elke dag een jonge bluesband", meldt de organisatie trots. ,,De jeugd heeft de toekomst in de bluesmuziek, maar natuurlijk vergeten we de oude rotten niet. We hebben weer een prachtige line-up."

Vrijdag

Vanaf vrijdagavond tot en met zondagmiddag is Giethoorn ondergedompeld in blues. Opwarmen kan vrijdagavond vanaf 22.00 uur met T-99 bij De Sloothaak en The Remedy Bluesband bij De Grachthof.

Zaterdag

Herbie Blues gaat zaterdag vanaf 17.00 uur per boot langs alle terrassen in Giethoorn-Zuid, terwijl de Dave Warmerdam Band in de Dorpsgracht voor bluesklanken zorgt.

Op het waterpodium nabij Smit's Paviljoen aan het Bovenwiede treedt AJ Plug vanaf 20.15 uur op. ,,Na Harry Muskee en Oscar Benton heeft de Nederblues opnieuw een toptalent voortgebracht. Zangeres AJ Plug is een aanwinst voor de Nederblues", aldus kenner Johan Derksen.

Smit's Paviljoen, De Sloothaak, De Grachthof, Fanfare en 't Vonder zijn vervolgens vanaf 22.00 uur het decor van optredens door respectievelijk Dusink Blues, The Joke Joints, Robert Fossen, St. Louis Slim en Blue Brew. Bezoekers kunnen zich per boot van kroeg naar kroeg laten varen mits in het bezit van een festivalbandje.

Zondag