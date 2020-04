Dronken automobiliste crasht in De Bult en probeert er rennend vandoor te gaan

Geen gondel­vaart in Belt-Schutsloot door coronavi­rus

8 april Na de afgelasting van de bloemencorso’s in Vollenhove en Sint Jansklooster gaat op 14 augustus ook de gondelvaart in Belt-Schutsloot niet door. ,,Het was voor ons een lastige beslissing, we hopen hem nooit weer te hoeven nemen’’, zegt voorzitter Gert Weijs van de Christelijke Oranjevereniging in het waterdorp.