Drukke nacht voor hulpdiensten: brand in Steenwijk, overlast en botendiefstal in Zwolle

video Chef-kok Martin Kruithof, het jongetje dat nooit ging vissen, is nu dé Nederland­se palingam­bas­sa­deur

10 juni Na een lastige tijd voor horecaondernemers heeft Martin Kruithof alle reden om vrolijk te zijn. Zijn 2-sterrenrestaurant De Lindenhof in Giethoorn is niet alleen weer open, de chef-kok is ook nog eens de nieuwe palingambassadeur van ons land. Stichting Duurzame Palingsector Nederland (Dupan) heeft hem woensdag de titel Paling Patron toegekend. Kruithof is de tweede, na Michel van der Kroft van ’t Nonnetje in Harderwijk.