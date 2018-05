Drukkerijdak te zwak, Energie Coöperatie Oldemarkt plaatst zonnepanelen op bedrijfsgrond

Koe uit sloot gered in Giethoorn

26 mei Misschien was ze wel oververhit en zocht ze daarom verkoeling. Feit is dat een koe langs De Bramen in Giethoorn zichzelf zaterdag in de problemen bracht door in een sloot te 'springen'. Brandweerlieden wisten het dier weer op het droge te brengen.