Drukte bij eerste jeugdcorso in Sint Jansklooster ondanks slechte weer

Stichting Stolpersteine Steenwijk legt laatste vijf gedenkstenen

16:18 STEENWIJK - Ruim vijftig familieleden en belangstellenden waren zondagmiddag bij het leggen van vijf stolpersteine in Steenwijk. Het zijn de laatste vijf van in totaal 52 gedenkstenen voor Steenwijkse Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd door de Duitse bezetter.