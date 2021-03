Duitse handgranaat gevonden bij opgravingen in Steenwijk: Twan (16) laat de bom ‘ploffen’

Bolkwerk­tuin in Steenwijk voor nieuwe bloemen én contacten in de wijk

21 maart Kilte kroop ’s morgens vroeg nog venijnig onder de werkjas. Die lente leek ver te zoeken. Maar aan het Bolwerk, in de Steenwijker wijk Woldmeenthe, hing al de juiste spirit in de lucht. Nadat eerder al 3000 tulpenbollen hun weg in de berm vonden, werden zaterdag nog eens dik 2300 plantjes met vereende krachten in volle grond gezet.