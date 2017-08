Duizenden fans genieten van magische gondelvaart Giethoorn

Video & Foto'sEen dikke zestig te passeren bruggen getooid in stemmig licht, vele duizenden fans aan de wallekant in één picknickende guirlande van Zuiderpad tot Kerkweg. Onderweg het gras gekort, haagjes strak gesnoeid, koelboxen goed gevuld. Hoe mooi wil je het hebben, op een bladstille zomeravond in Giethoorn?

Het mag een cliché zijn, maar het was weer een magische editie met een respectabele botenparade van vijftien stuks, die gasten van ver over de grens maar ook nuchter eigen volk betovert. Telkens weer, al 87 jaar om precies te zijn. De laatste van drie gondelvaarten in de Kop van Overijssel is met enige afstand de oudste. Niet de hoogste of meest spectaculaire misschien, Giethoorn moet het van andere factoren hebben, zoals de looks en het vermogen tot improvisatie. Met het decor heb je al gauw de helft gewonnen, de route onder vaste bruggetjes maakt dat over dit sprookje wel goed is nagedacht.

,,Dat moet ook wel'', zegt voorzitter Arend Nijland van de Vereniging Gondelvaart Giethoorn, ,,want één meter tachtig boven de waterspiegel is de maximale hoogte voor bouwsels.'' Je zou die hoogte een beperking kunnen noemen, ten opzichte van waterdorpen Dwarsgracht en Belt-Schutsloot waar decors rustig tot 7 á 8 meter de lucht ingaan. Maar Arend Nijland spreekt liever van een mooie uitdaging: ,,Het is een gegeven, dat moet je ombouwen tot iets positiefs. Het maakt onze bouwers juist nóg creatiever.''

Waterstand

En dat leidt tot soms verrassende resultaten die het publiek iets extra's te kijken bieden, met mechaniekjes die decorstukken op cruciale punten slim doen in- en uitschuiven. De torentjes van het paleis van Belle en het Beest bijvoorbeeld (groep Zuiderburen) en de pastelblauwe muziekdoos waarin een ballerina rondjes draaide. ,,Gelukkig was de waterstand niet zo hoog, dus de gondels liggen al wat lager. Iedereen houdt er rekening mee'', weet Arend Nijland, ,,want twee of drie centimeter maakt écht verschil.'' Ook figuranten - Pink Ladies, búkken! - houden hun hoofd er dus goed bij.

Zesduizend bezoekers

De vereniging schat, gebaseerd op de kaartverkoop, minimaal zesduizend betalende bezoekers aan de Dorpsgracht te hebben gehad. Al waren er overduidelijk veel meer gasten die al eerder op de dag naar Giethoorn waren gekomen, want het dorp was afgeladen vol. De Oude Speelgoeddoos (De Baggerharkers) won met 194 punten, de gondel Pandasia (van debutanten Gieterse Gondel Girls) was favoriet bij de jeugd. Persprijzen waren er voor de Delftsblauwe gondel van De Waterlanders en Buurman en Buurman bij de jeugd (Party Boys).

Volledig scherm Hylkemaweg met Monstervis. © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm De Jeugd van Tegenwoordig met Grease. © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm Gieterse Gondel Girls met Pandasia. © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm Noorderschool met De Jungle Taxi. © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm Lief, stout en eigenwijs met Duimelijntje 2.0. © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm De Baggerharkers met De Oude Speelgoeddoos. © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm Zuiderburen met Belle en het Beest. © Wilbert Bijzitter

Volledig scherm Piratenkoor de Waterlanders met Alsjemenouw ... Delfts Blauw. © Wilbert Bijzitter