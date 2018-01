Duurzame dorpen door zonnepanelen coöperatie Weerribben

De 616 zonnepanelen op de rietopslag van loonbedrijf Johan Knol en de veestal van Harrie Helmers leveren straks bijna 160.000 kWh op. Dat is ongeveer het jaarverbruik van veertig tot vijftig huishoudens. Met de aanleg is maandag begonnen in opdracht van de energiecoöperatie de Wieden-Weerribben.

De coöperatie heeft hiermee de eerste stap gezet in het verduurzamen van de dorpen Dwarsgracht, Jonen en Giethoorn. Er zijn nu 41 deelnemers (bedrijven en particulieren), die samen via 616 panelen op twee daken van bedrijfsgebouwen zonne-energie opwekken. Voorzitter Broer Blaauwbroek geeft aan dat de komende tijd getracht wordt het aantal deelnemers verder op te schroeven. Er wordt ook al gekeken naar geschikte daken, die voldoende draagkracht moeten hebben en aansluitbaar zijn op het netwerk. ,,We streven er naar dat iedereen in Dwarsgracht en Jonen meedoet en ook in Giethoorn zien wij nog de nodige potentie.”

Omdat Dwarsgracht en Jonen een beschermd dorpsgezicht hebben is de plaatsing van zonnepanelen op de (rieten) daken aan strenge regels gebonden. Om die te omzeilen is gekozen voor de oprichting van een coöperatie, zo geeft secretaris Ruurd Huisman aan. De coöperatie laat zonnepanelen plaatsen op daken van een aantal grote bedrijfsgebouwen op plekken buiten Dwarsgracht, waar dat mag zonder vergunning.

Investeren

En hoe werkt het verder? Huisman: ,,De deelnemers investeren een bedrag in een aantal zonnepanelen dat is afgestemd op hun gemiddelde energieverbruik per jaar. Wij verkopen de opgewekte energie aan leverancier Greenchoice. Van de opbrengst betalen wij alle kosten en een deel wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Die krijgen ook vijftien jaar lang rechtstreeks de energiebelasting teruggestort over hun deel van de zonne-energie die wij samen opwekken. Binnen acht jaar is zo de investering terugverdiend.”

Overigens had die terugbetaling nog wel enige voeten in de aarde omdat enkele grote energieleveranciers niet mee wilden werken en de coöperatiedeelnemers zo verplicht werden over te stappen en daarvoor een boete kregen. ,,Uit een subsidie van de gemeente Steenwijkerland van 10.000 euro kunnen wij opzegboetes en andere aanloopkosten betalen”, zegt Broer Blauwbroek. Verder heeft de provincie Overijssel het project gesubsidieerd met 50.000 euro.

