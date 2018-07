Dwarsgracht jubelt na droge gondelvaart

Josje Huisman uit Steenwij­ker­wold zwanger van eerste kindje

27 juli Voormalig K3-zangeres Josje Huisman (32) is zwanger. De blondine uit Steenwijkerwold en haar vriend Cle Gyimah, met wie de domineesdochter sinds vorig jaar samen is, verwachten hun eerste kindje in de winter van dit jaar.