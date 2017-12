Edwin Zonneveld schrijft een politiethriller die zich afspeelt in de Kop van Overijssel

Sportmagazine

De in Velsen geboren Zonneveld woont en werkt al bijna 25 jaar in Frankrijk, maar verblijft met grote regelmaat in zijn zomerhuis in Belt-Schutsloot. Naast zijn werk schrijft hij al langere tijd onder meer korte verhalen en toneelstukken en werkt als redacteur van een sportmagazine. In 2016 verscheen zijn eerste politiethriller die zich afspeelde in de Kop van Overijssel, het gebied waar hij vroeger met zijn ouders al op vakantie kwam.