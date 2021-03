Een keurig pak en een koosnaampje. Toch gaat de energieverkoper in de boeien

VIDEO - UPDATE Schaatsgek­te in de Kop van Overijssel is in nog geen 170 uur veranderd in serene rust

21 februari De schaatsen in het vet, de fiets en motor uit de schuur. Van min 10 naar plus 15 à 16 graden. De winterse kou heeft plaatsgemaakt voor een aangenaam lentezonnetje. De Kop van Overijssel heeft in een week tijd, dat is 168 uur, een ware metamorfose ondergaan.