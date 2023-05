Een onschuldig akkefietje in de shoarmazaak in Steenwijk, maar dan haalt Hubertus (29) zijn hamer op

indebuurt.nl Dansjes en drankjes op het water: deze partyboot komt weer naar Zwolle

Zwoele zomerhitjes, dansen in vrolijke kleding, een drankje in de hand en al varend genieten van de Zwolse grachten. Dat is in een notendop het Overstag Festival, een eendaags bootfeest dat Daan Moleman deze zomer weer organiseert.