Eerste boete voor gebruik gesloten Gieterse loswal

De eerste boete voor het gebruik van de 'gesloten' loswal aan de Kerkweg in Giethoorn is een feit. Aan Erik Boer van Boer Multidiensten de 'eer'. ,,Wij wisten dat dit zou gebeuren."

De baas van het Gieterse bedrijf voor grond- en straatwerk en voorzitter van de ondernemersvereniging Giethoorn Onderneemt (GO) kijkt niet op van de boete van 95 euro. Boer: ,,De politie heeft al gewaarschuwd toen bekend werd dat de laad- en loswal dicht ging. Maar wij moeten door, wij kunnen niet zonder laad- en loswal."

De gemeente Steenwijkerland heeft vorige week besloten de loswal te sluiten tot het einde van het vergunningsjaar (10 mei), omdat de limiet van 52 keer per jaar een uur mechanisch laden en lossen is bereikt. ,,Die drie weken sluiting zijn nog te overzien, maar na drie weken is er nog geen oplossing."

Ondernemer Boer voorziet vanaf 10 mei een 'lichte explosie van laad- en losactiviteiten'. ,,En dan zitten we zo weer op die 52 keer. Je kunt iets wat 300 tot 400 keer per jaar gebeurt niet terugbrengen naar 52."

Zodra Boer ter ore kwam dat de loswal op slot zou gaan, heeft hij voor de drie weken tot 10 mei het benodigde online formulier voor mechanisch laden en lossen ingevuld. ,,En daar kreeg ik akkoord op", grinnikt de ondernemer.

,,Maar vrijdagmiddag kreeg ik meteen de wijkagent op bezoek. Die was gestuurd door de gemeente om me te waarschuwen. De politie zit er zelf ook mee en wil met alle partijen om tafel, want dit is onhoudbaar."

De boete van dinsdagmiddag, daar was volgens Boer geen ontkomen aan. ,,We hadden een container op de boot, die moest er af. Ten eerste konden we er niet mee onder bruggen door, ten tweede was er geen alternatief."

Het ergste vindt de GO-voorzitter dat de 'gemeente helemaal niks doet'. ,,Wij roepen al drie jaar richting gemeente dat achter de schermen gekeken moet worden naar een alternatief, omdat de loswal aan de Kerkweg na drie jaar dicht gaat voor mechanisch laden en lossen."