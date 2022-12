Eerste kinderburgemeester van Steenwijkerland Rose (12) neemt afscheid

Met video Knipoog naar het verleden, blik op de toekomst: de ‘nieuwe’ Sint-Clemens­kerk in Steenwijk is open

De vernieuwde Sint-Clemenskerk in Steenwijk is open. Met een vernuftig systeem is de kerk klaar om het hart van de stad te worden. Een inkijkje in een samenspel tussen heden, verleden en toekomst.

28 november