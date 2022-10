Eeserwold krijgt verder vorm: meer soorten bedrijven en extra woningen erbij langs de snelweg in Steenwijk

Niet alleen kantoren, maar ook productiehallen; op bedrijvenpark Eeserwold mogen definitief meer verschillende soorten bedrijven komen. Ook komen er nog wat meer woningen in het gebied langs de A32 bij Steenwijk.

Dat meldt de gemeente nadat de raad afgelopen week instemde met de wijzigingen die dit alles mogelijk maken, zoals een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan voor Eeserwold. Volgens Roelofs Planontwikkeling is er nu meer ruimte voor maatwerk, wat volgens de gemeente weer nodig is vanwege een veranderende markt. Zo is de vraag naar kantoren gedaald.

‘De deur gaat open voor een mix van bedrijven’, schrijft de gemeente - het gaat dan zowel om de omvang van die bedrijven als hun achtergrond. Ook is het bedrijvenpark inmiddels ‘zo goed als uitverkocht’ en zijn er verschillende vergunningsaanvragen binnen. Economiewethouder Bram Harmsma: ,,Dat het goed loopt, blijkt wel uit het feit dat vorig jaar de meeste hectares ooit zijn uitgeven in Steenwijkerland.”

Voortuin(tje)

De bedrijvenmix kan er komen door een versoepeling van een aantal voorschriften. Zo mag er straks een groter deel van de kavels worden bebouwd. De zogeheten ‘rooilijn’ (de grenzen tussen openbare grond en privégrond) is flexibeler geworden: waar op sommige plekken een voortuin van 10 meter diep verplicht is, mag dat stukje groen straks ook 7 strekkende meters tellen.

Een andere aanpassing: de Eeser Campus (het gedeelte van Eeserwold langs de snelweg) is niet alleen meer voor kantoren. Ook bijvoorbeeld logistieke bedrijven mogen daar komen. Een eventuele productiehal hoeft niet meer minstens 50 procent glas aan de voorkant te hebben. Zo’n voorzijde is voor een dergelijk gebouw volgens de gemeente een stuk minder interessant dan voor een showroom of kantoor.

Volledig scherm De woonwijk is nog in ontwikkeling - hier op beeld uit begin mei 2022 - maar krijgt er ook nog wat extra huizen bij. © Wilbert Bijzitter

Woonwijk ‘binnen afzienbare tijd’ af

Er komen nog 34 vrijstaande woningen en 3 appartementen bij; de eerder aankondigde 115 kavels waren in mei 2022 al vergeven. De hele woonwijk Eeserwold bestaat straks uit 164 vrijstaande woningen en 27 appartementen. Die appartementen plus 88 woningen komen in Eeser Buiten, de overige 76 vrijstaande woningen binnen de grenzen van het Eeser Landgoed. Volgens de gemeente wordt de woonwijk ‘binnen afzienbare tijd’ afgebouwd.

Voorgeschiedenis

De gemeente Steenwijkerland geeft zelf toe dat het hele gebied - zowel voor woningen als voor bedrijven - een moeizame aanloop heeft gehad. Een nieuwe projectontwikkelaar moest in 2019 de boel gladtrekken, daar lijkt nu een hoop van terecht gekomen.

In de eerste helft van 2022 probeerden de eerste bewoners van de villawijk - waarvan het begin al zo’n vijftien jaar geleden tot stand kwam - nog wel af te dwingen dat nieuwkomers zich (beter) hielden aan bepaalde architectonische afspraken in de geest van de Amerikaan Frank Lloyd Wright. Maar de rechter vond dat de sfeer van de Amerikaanse architect wel degelijk voldoende gewaarborgd was.