Eigenaresse cafetaria De Buurt smijt soepkom naar overvaller: ‘ik wilde ergens mee gooien’

Soepkom

Binnen is de Aziatische eigenaresse Li net van de schrik bekomen, terwijl ze met een bezem, stoffer en blik de scherven van een soepkom bij elkaar veegt. Die gooide ze naar de dader, toen die om geld vroeg. ,,Ik wil ergens mee gooien, het maakte me niet uit wat. Ik dacht eerst aan een grap, maar ik had al snel door dat het dat niet was.” Li is nu acht jaar eigenaar van de cafetaria aan de Gasthuislaan, maar overvallen werd ze nooit. Ze verkopen er patat, bamischijven, broodjes shoarma en andere lekkernijen. Geen pizza's, hoewel er wel een doos achter de toonder ligt. ,,Die is van Domino's. Het was al een rustige avond, omdat het buiten zo ontzettend hard regende. En nu is ook nog het geld weg. Hoeveel? Dat heb ik aan de politie verteld. Die waren er snel, met allemaal zwaailampen.”

Gemaskerde man

In de gauwigheid, de overval was in een mum van tijd voorbij, kon Li niet eens onderscheiden of ze nu een gemaskerde man of vrouw tegenover zich had. ,,Het was een klein mens, laat ik het maar zo zeggen.” Woedend is ze nog niet eens, eerder chagrijnig, alsof ze net een kroket heeft aan laten branden. Toch staat ze allervriendelijkst de pers te woord. ,,Dank voor het compliment. Boos ben ik niet, maar het is heel vervelend. Het geld is weg, en ondertussen moet ik alle rotzooi opruimen.” Getuigen waren er zo niet, en de door Li op het raam geverfde sneeuwpop verblikt of verbloost evenmin. Het zou gaan om een slanke man van 1.65 meter met een zwarte jas, zwarte trainingsbroek en sportschoenen. De camera in de zaak, waar een bordje voor waarschuwt, zal voorlopig geen uitsluitsel geven. ,,Die doet het niet.”