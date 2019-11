Einde dreigt voor 100-jarige muziekvereniging uit Kalenberg: ‘Zou doodzonde zijn’

Boodschap voor fietsers op Steenwij­ker asfalt gekalkt

29 oktober Fietsers in Steenwijk kunnen het niet missen, de boodschap om in het donker hun fietsverlichting aan te zetten. In het kader van de nationale fietsverlichtingsactie van de ANWB hebben burgemeester Rob Bats en Lodewijk ten Brinke (coördinerend jeugdagent) met krijtverf de tag Zet je licht aan! op het wegdek gekalkt. Dat gebeurde op het fietspad in de buurt van de skatebaan. De boodschap op het asfalt van het Oerthepad herinnert fietsers er aan hun lampje aan te zetten. ,,Zo maken ze Steenwijkerland weer een stukje veiliger tijdens de donkere dagen’’, aldus burgemeester Bats.