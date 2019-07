Einde vakantie: auto met vouwwagen belandt in sloot langs A32 bij Havelte

Verdachte in moordzaak Halil Erol in vrijheid gesteld

24 juli De rechtbank in Zwolle heeft vandaag besloten dat de 42-jarige Matthias M. uit Meppel, die wordt verdacht van de moord op Halil Erol uit Steenwijk in 2010, in vrijheid wordt gesteld. Er is te weinig bewijs om hem nog langer in hechtenis te houden.