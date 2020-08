Eindelijk weer naar school! Maar nu als brugklasser op het RSG Tromp Meesters in Steenwijk

Dit is waarom politie niet ingreep bij illegaal feest bij Blokzijl

4 augustus Aan elkaar verbonden bootjes, een ponton met een dj, en een hoop herrie. Een honderdtal jongeren uit Giethoorn en Blokzijl bouwde zaterdagavond een illegaal feest op het Giethoornsche Meer bij Blokzijl. De politie greep niet in:,,Er was één melding over geluidsoverlast, maar dat het zo’n groot illegaal feest betrof, was toen niet duidelijk”, zegt politiechef Johan Ekkel.