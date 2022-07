Elektrische deelfietsen komen naar het platteland van de Kop van Overijssel (en het gaat net anders dan in de grote stad)

Dat maakt de gemeente Steenwijkerland dinsdagochtend bekend. De wens voor deelfietsen komt niet uit het niets: wethouders Marcel Scheringa en Bram Harmsma lieten vorig jaar al weten verschillende deelvoertuigen op het oog te hebben. Dat vertelden ze toen in het kader van de renovatie van het station Steenwijk, dat nu alvast een van de opstapplekken van de deelfietsen wordt.

Vier hubs

In het huidige plan komen vier ‘hubs’ verspreid over de gemeente, waar vanaf 1 augustus in totaal veertig elektrische deelfietsen te huren zijn. Het gaat om Steenwijk (Stationsplein 4), Oldemarkt (Frieseweg 39, bij het MFC), Blokzijl (Kanaalweg 1, bij de plaatselijke S.V.) en Giethoorn (Bartus Warnersweg 1, in de buurt van het Kulturhus). De gemeente kiest voor deze locaties omdat ze ‘makkelijk te bereiken zijn met een auto of het openbaar vervoer.’

De hub bij het station in Steenwijk is bijna af, laat een woordvoerder van de gemeente aanvullend aan de Stentor weten. ,,De andere drie volgen dan in de loop van volgende week, op vrijdag 29 juli moeten ze klaar zijn. Er worden dan abri’s geplaatst en natuurlijk komen de fietsen op de goede plek terecht. Per 1 augustus is alles dan te gebruiken.”

Volledig scherm Zo zien de fietsen er straks uit. © Gijs Versteeg Fotografie BV

In een park, niet zoals een stad

In samenwerking met Regio Deal Zwolle is Steenwijkerland nu de eerste Nederlandse gemeente die zo’n soort project start in een Nationaal Park: Weerribben-Wieden. Via de onlangs gelanceerde app van dat park kunnen mensen de e-bikes vlak voor gebruik reserveren. Betalen gebeurt per kwartier, voor een bedrag van drie euro per uur. De NoordWestGroep ontfermt zich over beheer, onderhoud en reparaties van de e-bikes.

Belangrijk: de gemeente heeft nadrukkelijk gekeken naar deelvoertuigen in steden, en heeft geen zin in wat zij ‘strooifietsen en strooiscooters’ noemt: ‘die worden overal en nergens achter gelaten’, waar inwoners zich vervolgens aan storen. De bedoeling is dat dat in Steenwijkerland niet kan: de reis met een e-bike eindigt altijd weer in een hub.

Volledig scherm Huren kan straks via de app van Weerribben-Wieden. © Gijs Versteeg Fotografie BV

Langere reizen

Dat hoeft niet per se de hub te zijn waar de reis ook begon. Langere reizen zijn dus goed mogelijk, schetst wethouder Harmsma: ,,Een bezoeker start vanaf de hub in Oldemarkt, fietst naar Giethoorn, stapt hier op de ecowaterbus naar Sint-Jansklooster en levert de e-bike in Blokzijl weer in.” De gemeente schrijft verder dat de fiets ook prima richting Friesland, Flevoland en Drenthe kan.

Deze veertig fietsen zijn wat de gemeente betreft pas het begin. Vanaf 1 september kunnen ondernemers een subsidie tussen de 5000 en 15.000 euro krijgen, waarmee ze e-bikes kunnen aanschaffen en zich bij het boeken in de app kunnen aansluiten. Zo kan de e-bikesvloot uitgebreid worden: de gemeente droomt voor verder in de toekomst ook van e-scooters en auto’s.