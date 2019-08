Ergernis over gigantische papierberg bij d’Olde Veste '54: ‘a-so-ciaal’

De vrijwilliger van de voetbalclub kan zijn boosheid maar moeilijk verbergen, want als de mensen die binnen de vereniging over het oude papier even niet kijken dan is de berg alweer aangevuld. Terwijl de spelregels zo duidelijk zijn, legt Klozen uit. ,,Er staan twee containers, en daar kan oud papier ingezet worden. Maar: vol is vol. En je kunt de firma die het oude papier ophaalt niet dwingen om dan maar meer containers neer te zetten. Er staat ook een bordje met de openingstijden. Maar daar houdt niemand zich aan.”

Bedden, complete vloeren

Meer dan eens wordt het oude papier dat niet meer in de container past er maar naast gegooid. Met de gedachte dat de vrijwilligers van d’Olde Veste '54 het bij de eerstvolgende gelegenheid wel even opruimen. Maar zo zijn ze in Steenwijk niet getrouwd, waarschuwt Klozen. ,,Het is een verschrikking, want ondertussen worden er ook bedden of complete vloeren bijgegooid. En altijd als er net even niemand is.” Frustrerend, vooral voor diegenen die zich bezig houden met de verwerking van het oude papier, want dat laat Klozen zelf - ‘ik heb het met de rikketik’- aan zich voorbij gaan. ,,Die jongens, ook oudjes, lopen de hele dag te beulen. Maar op deze manier groeit het ze boven het hoofd.”