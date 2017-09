Erik Dahmen terug in het gemeentepluche

Voor Erik Dahmen van de fractie BuitenGewoon Leefbaar betekent de beëdiging een terugkeer in Steenwijkerlands politieke arena. Dahmen neemt plaats op de BGL-raadszetel, die is vrijgekomen nu Oene Akkerman wethouder is geworden.

Opvolger wethouder

Akkerman is de opvolger van wethouder Bert Dedden, die begin juli opstapte nadat enkele fracties het vertrouwen in hem opzegden. Bert Dedden op zijn beurt heeft Erik Dahmen vervangen, die zijn wethouderschap vanwege gezondheidsklachten medio 2016 neerlegde.

Bij de PvdA neemt Tinus Wolters plaats op de raadszetel, die vrijkomt door de verhuizing van Frits Hoekstra naar Leiden, waar hij directeur-bestuurder van een grote onderwijsinstelling wordt. ,,Dankjewel Frits", aldus fractievoorzitter Trijn Jongman. ,,Voor 7 jaar inzet in de fractie, 7 jaar inzet in de raad. Voor je sociale gezicht voor de PvdA."

Les blijven geven

Burgemeester Bats adviseert het vertrekkend raadslid 'minimaal 1 uur in de week les te blijven geven aan gewone leerlingen' en 'gewoon te blijven'. Met een kwinkslag: ,,Ik vind het best wel jammer dat je gaat." Frits Hoekstra op zijn beurt: ,,Voor de gemeente wens is rust, regelmaat en koersvastheid, want dat verdienen de mensen in Steenwijkerland."