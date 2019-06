Erik kwam ‘getekend’ voor het leven terug uit Afghanistan: ‘Een zwaargewonde tolk kwam binnen, zijn been werd in de linkerhoek van de OK gezet’

Het brandalarm ging af, toen ze in de kantine zaten. Hij bezocht zijn vriend Bas op het werk. Het was ongeveer twee jaar na de missie naar Afghanistan. Terwijl Bas naar de deur liep, ging Erik plat op de grond liggen. Twee seconden later kwam Bas terug en hing over hem heen. ,,Wat doe je, ben je iets kwijt ofzo?” Erik had verward zijn hoofd geschud. Wat was dit nou? Zijn vriend had hem onderzoekend aangekeken. ,,Afghanistan, hè?” had hij gevraagd. Hij was de allereerste aan wie Erik vertelde dat hij er toch best last van had. Maar voordat hij daadwerkelijk hulp vroeg, was hij jaren verder.