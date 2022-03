Ernstig eenzijdig ongeval in Wanneperveen: auto klapt frontaal op boom

De Fliereflui­ter in Raalte is volgens ANWB-le­den nog altijd het leukste uitje in Overijssel

De Flierefluiter in Raalte is verkozen tot Leukste Uitje van Overijssel 2022. Daarmee is de hattrick compleet, want ook tijdens de voorgaande twee edities ging de speel- en recreatieboerderij er met de gouden award van de ANWB vandoor. ,,Echt een kroon op ons werk na wederom een gek jaar” aldus eigenaar Erwin Pronk.

21 februari