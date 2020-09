Ernstige mishandeling in Giethoorn na conflict: ‘Slachtoffer werd bij de keel gegrepen en kreeg klappen’

video & updateBij een ernstige mishandeling in Giethoorn is vanmiddag één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is er één verdachte aangehouden.

De mishandeling vond rond 17.00 uur vanmiddag plaats aan het Binnenpad in Giethoorn. Er waren meerdere personen bij het conflict betrokken, meldt de politie Overijssel via Twitter. Wat de oorzaak van het conflict is, moet nog blijken. De politie spreekt in ieder geval van een ‘forse mishandeling'.

Maurizio Parrella (24) van Ristorante Fratelli dat aan het Binnenpad zit, zag hoe het slachtoffer naar de keel werd gegrepen en klappen kreeg van een andere man. ,,Ons terras zat helemaal vol, het gebeurde schuin tegenover ons. Ik hoorde opeens een hoop geschreeuw, bekvechten. Op het water was er al iets gebeurd. Twee mannen hadden het met elkaar aan de stok, eentje lag er in het water. Ze waren elkaar aan het opjagen, vanaf de boten zijn ze op het land gegaan. Daar werd het slachtoffer bij de keel gepakt en hij kreeg een paar flinke klappen.’’

‘Niet aanspreekbaar’

Parrella probeert zo snel mogelijk bij de vechtersbazen te komen. ,,Ik was eigenlijk net te laat, ik zag het gebeuren maar ik was te laat om er tussen te springen. De klappen waren al gegeven. Mijn collega en ik hebben de ambulance gebeld en het slachtoffer geholpen. Hij keek niet meer recht uit zijn ogen, was niet meer aanspreekbaar. Hij zat met familie in een bootje, zijn kinderen waren overstuur.’’

Ziekenhuis

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog onduidelijk. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Parrella: ,,Ik hoop dat het goed afloopt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in Giethoorn, het was geen kleine ruzie.’’

Na het incident sluit de politie het Binnenpad af. ,,De politie is hier ook op het terras geweest, iedereen heeft het zien gebeuren. Ik weet zelf niet wat er met de man, die met een grote groep was, is gebeurd. Ze gingen daarna verder op het water, ik heb nog wel het bootnummer opgeschreven.’’

,,We hebben één verdachte aangehouden’’, zegt politiewoordvoerder Ellen Prummel. ,,Meerdere aanhoudingen sluiten we niet uit.’’ Over de leeftijd en woonplaats van zowel het slachtoffer als de verdachte is nu nog niets bekend.

Op internet verschijnen inmiddels filmpjes van het incident. ,,We weten dat er beelden en filmpjes gemaakt zijn, er waren veel getuigen’’, zegt Prummel.

