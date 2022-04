Even naar de super in Sint Jansklooster leidt tot aangebrande gehaktballen en de brandweer voor de deur

Het blijkt maar weer dat de gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ klopt, want met veel geluk hoorde een oplettende buurtbewoner de rookmelder afgaan waarna hij de brandweer belde. Volgens woordvoerder Jan Wittenberg van Veiligheidsregio IJsselland is mevrouw er daardoor goed vanaf gekomen. ,,De brandweer was er nu snel bij, waardoor de schade meeviel. Het is zeker jammer van de lekkere gehaktballen, maar het had erger kunnen aflopen als de vlam was doorgeslagen naar de rest van het huis.”