Ex-tbs’er Matthias M. (42) opgepakt voor gruwelmoord op Halil Erol uit Steenwijk

De verdachte die vanochtend in Meppel is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Halil Erol uit Steenwijk, blijkt ex-tbs’er Matthias M. (42) te zijn. De man werd in 1998 veroordeeld tot tbs omdat hij een jaar eerder in het Friese Noordwolde een jonge vrouw verkrachtte en doodde.

Matthias M. uit Meppel zat al eens eerder vast in de zaak rondom de gruwelijke dood van Halil Erol. Dat was in 2010, enkele maanden nadat Erol vermist was geraakt. Maar M. werd toen na korte tijd weer op vrije voeten gesteld. De reden dat hij nu opnieuw in beeld is gekomen, is omdat de recherche een nieuw soort forensisch onderzoek heeft kunnen doen op spullen die eerder werden gevonden. Het gaat om dna-onderzoek.

Uit dat onderzoek kwam een link met M. naar boven, al wil de politie niet zeggen om wat voor soort bewijs het gaat. Vervolgens besloot de recherche gisteren in het voormalige woonhuis van M., aan de Jan Sluytersstraat in Meppel, opnieuw forensisch onderzoek te doen. Daarbij zijn volgens bronnen nieuwe sporen veiliggesteld. De advocaat van de verdachte geeft op dit moment geen commentaar.

Verleden

M. heeft een gewelddadig verleden. In 1997 trapte hij in zijn woonplaats Noordwolde in Friesland Anne-Marie van Loon (29) dood, nadat hij haar ook had verkracht. Hij droeg tijdens zijn daad zware legerschoenen en was onder invloed van alcohol. Zijn slachtoffer had hij eerder opgepikt in een shoarmazaak. Tijdens de rechtszaak vertelde M. dat zij hem gekrenkt had met een opmerking en dat daarna de stoppen doorsloegen. De officier van justitie noemde de zaak ‘beestachtig en gruwelijk'.

Experts stelden destijds vast dat de kans op herhaling groot was. De Fries werd gezien als verminderd toerekeningsvatbaar. Daarom kreeg M. naast 8 jaar cel, ook tbs opgelegd. Tot wanneer hij in een tbs-kliniek verbleef, is onbekend.

Uitgebrand

In 2010 raakte Halil Erol uit Steenwijk vermist. De vader stond in Steenwijk bekend als een rustige en vriendelijke man. Kort na de vermissing werd zijn auto uitgebrand teruggevonden in het Groningse Haren. Daarna werden tweemaal zakken met lichaamsdelen van Erol teruggevonden in natuurgebieden in Drenthe en Overijssel. Het hoofd en de handen van het slachtoffer zijn nog altijd zoek. Uit onderzoek is niet vast komen te staan dat Erol banden had in het criminele milieu.