Ex-tbs’er Matthias M. langer vast voor gruwelmoord Halil Erol uit Steenwijk

Gevonden zakken met lichaamsdelen

Halil Erol was 34 toen hij in 2010 als vermist opgegeven. De vader stond in Steenwijk bekend als een rustige en vriendelijke man. Kort na de vermissing werd zijn auto uitgebrand teruggevonden in het Groningse Haren. Daarna werden tweemaal zakken met lichaamsdelen van Erol teruggevonden in natuurgebieden in Drenthe en Overijssel. Het hoofd en de handen van het slachtoffer zijn nog altijd zoek. Uit onderzoek is niet vast komen te staan dat Erol banden had in het criminele milieu.