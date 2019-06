Ex-vrouw vermoorde Halil Erol in vrijheid gesteld

A. werd begin deze week opgepakt. De vrijdag er voor werd Matthias M., een kennis van A., al gearresteerd. Hij zit nog wel vast. Volgens de raadsman van A. zijn er onvoldoende ernstige bezwaren tegen zijn cliënte. De vrouw werd in 2010 ook al eens aangehouden, maar vervolgens weer vrijgelaten. In 2011 kreeg A. een brief dat ze niet zou worden vervolgd. ,,De nieuwe aanhouding kwam dan ook onverwacht en doet de cliënte veel verdriet", zegt haar advocaat, Erik Stoeten. ,,Zij zal opnieuw moeten vechten tegen alle vooroordelen.” Volgens de politie blijft de vrouw wel verdachte in deze zaak.

Vader Halil Erol verdween in februari 2010. Kort daarop werd zijn auto uitgebrand en zonder nummerplaten gevonden in de provincie Groningen. Later in dat jaar en in 2013 werden lichaamsdelen van hem teruggevonden in natuurgebieden. Zijn hoofd en handen zijn nog altijd spoorloos.