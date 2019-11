Exclusief Steenwijker aardewerk is een grote hit; expositie in Stadsmuseum verlengd

Miljoenen voor fietspaden Steenwij­ker­land om toerist verder te laten kijken dan alleen Giethoorn: iedere meter kost 147 euro

6:30 De gemeente Steenwijkerland en de provincie trekken de komende jaren zo'n 4,8 miljoen euro uit om twaalf fietspaden in de Kop van Overijssel aan te pakken en de Steenwijkerweg bij Willemsoord her in te richten. Doel ervan is om de massale toeristenstroom naar vooral Giethoorn beter te verspreiden over de gemeente en de regio. Er zit echter nog wel een addertje onder het gras: PFAS.