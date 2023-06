Explosie na aansteken barbecue: twee gewonden, onder wie één ernstig

Subsidie van Rijk brengt realisatie van 600 woningen in Zwolse wijk Oosterenk stapje dichterbij

De gemeente Zwolle ontvangt een subsidie van 2,6 miljoen euro van het Rijk om de bouw van 600 woningen in Oosterenk te versnellen. Het college van burgemeester en wethouders had voor het kantorenterrein in samenwerking met BPD, Jansen Vastgoed en deltaWonen een aanvraag voor een Woningbouwimpuls (WBI) ingediend.